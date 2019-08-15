Де Бур сожалеет о своих словах про женский футбол

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас», ныне наставник «Атланта Юнайтед» Франк де Бур выразил сожаление по поводу своих слов о неравенстве зарплат в мужском и женском футболе.



Ранее де Бур заявил: «Если женский футбол будет таким же популярным, как и мужской, они получат то, за что борются, потому что им на зарплату пойдут доходы от рекламы. Но это не так, так почему же они должны зарабатывать столько же? Я думаю, что это смешно. Я этого не понимаю. Для меня это нелепо».

После этого заявления специалист столкнулся с негативной реакцией общественности, после чего сообщил, что неудачно сформировал свою мысль.

«Я неудачно выбрал слова. Особенно слово «смешно». Если прочитать только это слово, то оно звучит слишком сильно. Но если знать контекст, то всем понятно, что я поддерживаю женский футбол», — цитирует AP де Бура.