Селюк назвал самого талантливого российского футболиста

Футбольный агент Дмитрий Селюк в социальной сети поделился мнением, кто на данный момент является самым талантливым российским игроком.

Считаю Сулейманова на сегодняшний день самым талантливым российским футболистом. Его талант не менее, а возможно и больше чем у Аршавина в эти же годы. То, что он должен быть в сборной, сомнений не вызывает. Надеюсь, уже в ближайшие годы топ-клубы будут заинтересованы в нём", — написал Селюк в «твиттере».

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча. Дубль 19-летнего форварда помог «быкам» обыграть «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф турнира. В составе молодёжной сборной России Сулейманов сыграл 2 матча и забил 1 гол.