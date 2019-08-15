Ерохин: «Спартак» и ЦСКА? Я бы никого не списывал со счетов

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о борьбе за титул чемпиона в нынешнем сезоне.



«Насколько я знаю, у «Ахмата» задача попасть в еврокубки. Ни один наш матч с ними не складывался легко. Думаю, эта игра исключением не будет.



Можно ли назвать «Спартак» и ЦСКА конкурентами «Зенита» в борьбе за золото? По первым турам чемпионата сложно делать выводы, кто какие места займёт. Все рассчитывают быть как можно выше. «Спартак» и ЦСКА будут стремиться быть выше конкурентов, поэтому я никого бы не списывал со счетов», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



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