Цорн рассказал, почему сорвался трансфер Хаджи в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на трансферном рынке, а также поделился подробностями срыва перехода полузащитника Яниса Хаджи, который в итоге оказался в «Генке».



«Кто заменит Фернандо? Мы будем брать опорника. До сентября мы ещё точно возьмём одного игрока. Были случаи, когда Кононов предлагал игрока, когда Леонид Арнольдович или я предлагали кого-то, но в итоге мы не сходились во мнении и его не брали.



Мы активно действовали по Хаджи. Но не договорились с игроком, и не по финансам, а потому, что он отказался принимать наши внутренние дисциплинарные правила», — сказал Цорн в ролике на YouTube-канале «КраСава».



Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за Хаджи € 12 млн. «Генк» трансфер 20-летнего футболиста обошёлся в € 8 млн.



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