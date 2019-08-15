Ерохин: Малком может помочь «Зениту» и на поле, и вне его

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о переходе в клуб бразильского хавбека Малкома из «Барселоны», а также поделился мыслями о своей нынешней позиции на поле.
«Думаю, о Малкоме уже было много сказано и ребятами, и тренерами. Это быстрый и техничный футболист. Он может помочь «Зениту» и на поле, и вне его. Как такового вливания в коллектив у Малкома не было. Для него это не составило больших проблем. В команде много ребят, которые разговаривают с ним на одном языке.
Что касается моей роли крайнего полузащитника, мне комфортно в ней. Для меня нет никаких проблем в том, чтобы выходить там, где нужно для команды. Куда меня поставит главный тренер, там я и готов играть», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 15 августа 2019
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