Семак: жаль расставаться с Джорджевичем, но мы руководствуемся интересами игрока
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе нападающего Луки Джорджевича в московский «Локомотив».
«В этом сезоне шансы у Луки были бы. Но я понимаю, что он хочет играть. Сейчас очень хорошо смотрится наша пара нападающих, поэтому сложно было получить игровое время. Что касается следующего сезона, то тут всё сложно. Контракт у него завершался в конце сезона. Естественно, клубу экономически выгодно отпустить игрока сейчас, заработав на продаже.
Конечно, жаль расставаться. По игровым и человеческим качествам Лука мог бы нам помочь. Но мы руководствуемся интересами игрока, его перспективами, а также экономическими соображениями», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Локомотив» купил Джорджевича. Что об этом нужно знать
После пяти аренд «Зенит» его всё-таки продал.
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