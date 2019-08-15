Семак: к пятёрке претендентов на победу в РПЛ добавились «Динамо» и «Ростов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Пока сыграно не так много туров. Но, думаю, действительно стало больше команд, которые стремятся играть агрессивно, высоко. В середине чемпионата, когда станет понятно, кто за что борется, футбол станет больше похож на прошлогодний. Прекрасную трансферную кампанию проводят «Краснодар» и «Спартак». «Динамо» прекрасно усиливается, по крайней мере по именам и позициям. У ЦСКА возмужала команда, к тому же удалось подписать Николу Влашича, практически полкоманды участвует в атакующих действиях. Конкурентов стало больше. Пятёрка кандидатов на золото осталась, плюс к ним добавляются «Динамо» и «Ростов», показывающий прекрасную игру.
По последним матчам видно, что команда в нормальном функциональном состоянии. Конечно, кому-то нужно набирать или добирать кондиции, улучшать игровой тонус. Мы это даём. Приводим команду к балансу, продолжая серьёзные тренировки в недельном цикле. Не сбавляем оборотов. Продолжаем набирать форму через игры и тренировки, потому что в сентябре у нас как таковой возможности тренироваться не будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 15 августа 2019
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