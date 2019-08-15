Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Впервые в истории «Краснодара-2» на матч вышли 11 воспитанников клубной академии

Впервые в истории «Краснодара-2» на матч вышли 11 воспитанников клубной академии
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Накануне, 14 августа, в Москве состоялась встреча 8-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» и «Краснодара-2». В этом матче случилось историческое событие в истории краснодарского клуба: впервые стартовый состав команды состоял из 11 воспитанников клубной академии, сообщает официальный сайт ФНЛ. В составе «Чертаново» также выступали все 11 воспитанников своей академии.

В итоге в матче победу одержала краснодарская команда со счётом 2:1, в составе которой голами отметился полузащитник Даниил Уткин. В настоящий момент «Краснодар-2» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ после восьми матчей, набрав восемь очков.

Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент