«Японский Месси» отказался уйти из «Реала» в аренду

Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо, которого часто называют «японским Месси», ответил отказом на предложение провести предстоящий сезон на правах аренды в «Вальядолиде». Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний футболист вместе со своим агентом приняли решение остаться в Мадриде и прогрессировать дальше в составе молодёжной команды.
С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии.
В следующей кампании Кубо будет выступать за «Реал Кастилья» в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании. Ранее резервную команду «сливочных» возглавил легендарный игрок клуба Рауль Гонсалес.
- 15 августа 2019
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