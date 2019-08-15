Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте

По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка. На майках было написано: «Спи спокойно, сорванец».
Напомним, Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
В ответном матче «Спартак» обыграл «Тун» со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира, где встретится с победителем пары «Брага» (Португалия) — «Борндбю» (Дания).
- 15 августа 2019
-
22:40
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:35
-
21:29
-
21:14
-
21:12
-
21:03
-
20:56
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:34
-
19:21
-
19:08
-
18:58
-
18:53
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:04
-
17:53