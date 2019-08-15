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Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте

Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте
Футбол / Лига Европы 0

По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка. На майках было написано: «Спи спокойно, сорванец».

Игроки «Спартака» надели футболки в память о Бахыте
Игроки «Спартака» надели футболки в память о Бахыте

Напомним, Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

В ответном матче «Спартак» обыграл «Тун» со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира, где встретится с победителем пары «Брага» (Португалия) — «Борндбю» (Дания).

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