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«Спартак» — «Тун»: болельщики «Спартака» посвятили баннер погибшему фанату

«Спартак» — «Тун»: болельщики «Спартака» посвятили баннер погибшему фанату
Футбол / Лига Европы 0

Перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда между «Спартаком» и «Туном» болельщики красно-белых вывесили баннер, который был посвящён погибшему фанату Алексею Васюку.

«Я делаю шум, чтобы продолжать жить. Я верю, тишина — это смерть. Бахыт, спи спокойно», — гласит надпись на баннере.

Болельщики «Спартака» посвятили баннер погибшему фанату
Болельщики «Спартака» посвятили баннер погибшему фанату

Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Матч «Спартак» — «Тун» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об известном фанате
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