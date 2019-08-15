Мельгарехо: впереди «Брага», будет тяжело
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал победу в ответном матче (2:1) 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
«В первом тайме было тяжело. Затем, во втором тайме, мы хорошо работали и добились победы. «Спартак» заслуженно выиграл. Теперь впереди «Брага», будет тяжело. Нам нужна только победа», — передаёт слова Мельгарехо корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
В следующем раунде турнира «Спартак» встретится с победителем пары «Брага» (Португалия) — «Брондбю» (Дания). Первый матч между командами, проходивший в Дании, завершился со счётом 4:2 в пользу португальской команды. В ответной встрече к 65-й минуте «Брага» выигрывает со счётом 2:0. Матчи раунда плей-офф Лиги Европы будут сыграны 22 и 29 августа.
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