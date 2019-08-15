Цорн: после пропущенного мяча сердечко не ёкнуло

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал комментарий после победы команды со счётом 2:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». По итогам двух встреч красно-белые вышли в следующий раунд квалификации (3:2 — первый матч).
«В ходе матча переживал. В конце концов, команда показала характер. Во втором тайме вышли и добились победы. Одна часть нашей цели уже достигнута: мы вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Надо дальше добивать, чтобы попасть в группу. Скорее всего, соперником будет «Брага». Это сильная команда, сильнее «Туна». После пропущенного мяча сердечко не ёкнуло, был уверен в команде.
Максименко — молодец, хорошо отыграл. Он стабилен. Что касается приобретений, будет опорник. Гулиев пока тоже нормально справляется.
Одеть команду в футболки в память о Бахыте было идеей клуба. Не было одного человека, который это придумал. Хотели показать уважение, выразить соболезнования, поэтому сделали минуту молчания, маленький трейлер и акцию с футболками», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 15 августа 2019
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