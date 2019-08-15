Жиго: с «Брагой» будет нелегко, но «Спартак» приложит максимум усилий

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго дал комментарий после победы команды со счётом 2:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». По итогам двух встреч красно-белые вышли в следующий раунд квалификации (3:2 — первый матч).

«Это была не такая уж простая игра, но самое главное — победа. Теперь нам предстоит сыграть с «Брагой» в следующем раунде. Ещё у нас важная игра с ЦСКА в понедельник. После этого подумаем о Лиге Европы. Конечно, с «Брагой» будет нелегко, но мы приложим максимум усилий, чтобы попасть в групповой этап», — сказал Жиго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» проведёт на выезде 22 августа, ответный — в Москве 29-го.