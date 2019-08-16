Таблица коэффициентов УЕФА после третьих квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после третьих квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе «Краснодар» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, одержав победу со счётом 3:2 в ответном матче с «Порту» (0:1 — первая встреча), а московский «Спартак» пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв в ответном матче «Тун» (2:1, 3:2 — первая встреча).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,212

2. Англия — 74,748

4. Германия — 58,927

3. Италия — 58,510

5. Франция — 50,082

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 41,349

8. Бельгия — 32,100

9. Украина — 30,600

10. Турция — 30,200.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.