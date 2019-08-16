Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Таблица коэффициентов УЕФА после третьих квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ

Таблица коэффициентов УЕФА после третьих квалификационных раундов ЛЧ и ЛЕ
Футбол / Лига чемпионов 0

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после третьих квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе «Краснодар» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, одержав победу со счётом 3:2 в ответном матче с «Порту» (0:1 — первая встреча), а московский «Спартак» пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв в ответном матче «Тун» (2:1, 3:2 — первая встреча).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,212
2. Англия — 74,748
4. Германия — 58,927
3. Италия — 58,510
5. Франция — 50,082
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 41,349
8. Бельгия — 32,100
9. Украина — 30,600
10. Турция — 30,200.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

«Один за всех и все за одного». «Спартак» возвращает достоинство
Иначе в эти тяжёлые дни и быть не может.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент