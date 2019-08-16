Тарасов рассказал, как изменил бы законодательство России

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о проблемах действующего российского законодательства.
«В первую очередь изменил бы закон по разводам. Поднял бы эту тему вообще на ура. У меня там есть вопросы к законодательству. Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям – понятно, но жене почему?
Не переживайте, эту тему я хорошо знаю. Проценты, МРОТ, столько нюансов. Можно всё пересмотреть и сделать по-человечески. Сейчас у мужчин нет никаких шансов. Думаю, что меня многие поймут. Из мужчин, конечно. Девушки, конечно, в штыки воспримут. По детям вопросов нет. Если это маленький ребёнок, то открывается счёт и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребёнка», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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