Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о своих экс-одноклубниках.
«Мы помогали фанатам, если в семьях случались какие-то трагедии. Я в такие моменты был посыльным. Собирал денюжки в команде. Увы, такое часто случается. Кто-то в институте учится и не может помочь родителям. Деньги собираю со всех. Подходишь с переводчиком. Без него игрок может подумать, что всё это хи-хи, ха-ха. А тут серьёзная тема. Парни идут на встречу. Фарфан? Нет, он – жадный, а все остальные помогают. Сидим в раздевалке. Определили какую-то сумму. Два дня на сбор. Один собрал, другой отдал и отчитался.
Кто в дальнейшем мог бы стать связующим звеном между фанатами и игроками? Гиля, наверное. Он и в клубе дольше всех. Чарли может. Я бы назвал и Бару, но эта роль скорее для опытных. А вообще у него есть характер. Он в состоянии зарекомендовать себя. Он – молодец, наш уличный пацан. Баринов – отморозок. Он знает, что я его так называю. Мне нравится злость, с которой он выходит на поле, но ему надо научиться понимать, где это нужно. Он может на тренировке реально ответить. Если прав – отвечай, но отвечать можно по-разному», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 16 августа 2019
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