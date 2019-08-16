Корниленко объяснил удачную игру Соболева в РПЛ
Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который вошёл в тренерский штаб самарского клуба, высказал мнение об успешной игре форварда Александра Соболева на старте сезона. 22-летний нападающий после пяти туров в Премьер-Лиге имеет в активе четыре забитых мяча.
«Он достаточного неплохо играл и в Томскве ив ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности. Сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал доверие тренеров, партнёров, руководства, а для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, более расслаблен на поле и поэтому у него многое получается», — сказал Корниленко в интервью клубному телевидению.
Божович оценил игру Соболева на старте сезона
- 16 августа 2019
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