Корниленко объяснил удачную игру Соболева в РПЛ

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который вошёл в тренерский штаб самарского клуба, высказал мнение об успешной игре форварда Александра Соболева на старте сезона. 22-летний нападающий после пяти туров в Премьер-Лиге имеет в активе четыре забитых мяча.

«Он достаточного неплохо играл и в Томскве ив ФНЛ, просто был неудачный период в Самаре из-за возраста и нестабильности. Сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал доверие тренеров, партнёров, руководства, а для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология. Сейчас он чувствует себе увереннее, более расслаблен на поле и поэтому у него многое получается», — сказал Корниленко в интервью клубному телевидению.

