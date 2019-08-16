Стало известно, от какой зарплаты в «Манчестер Сити» отказался Магуайр

Защитник Гарри Магуайр, который перешёл из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», отказался от ещё более выгодного в финансовом плане предложения «Манчестер Сити» ради перехода в стан манкунианцев.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний игрок мог зарабатывать в стане «горожан» £ 278 тыс. в неделю (около 303 тыс.), в то время как в «МЮ» игрок будет получать £ 190 тыс. в неделю. Если бы Магуайр принял предложение «Сити», то стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире, заработав за пять лет £ 70 млн.

Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года. Магуайр выступал за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».