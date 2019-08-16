Уткин — о словах Тарасова о Кокорине и Мамаеве: доверить придуркам строить храм?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова про нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящее время отбывающих наказание в колонии.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Тарасов заявил следующее: «Понятно, что они не сделали ничего хорошего. Поступили, как придурки. Но они это уже совершили. Накажите по-другому, дайте работу, пусть убирают улицу, построят храм, стадион, принесут пользу».



«То есть как? Придуркам доверить строить храм? То есть это, [блин], как улицу мести – храм строить? Или, может, это наказание, а не честь?! Мои чувства оскорблены», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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