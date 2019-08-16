Стали известны соперники «Чертаново» и «Рязани-ВДВ» в женской Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги чемпионов среди женских команд в сезоне-2019/20.



Участие в данной стадии турнира примут два российских клуба – «Чертаново» и «Рязань-ВДВ». Их соперниками станут «Глазго Сити» и «Лион» соответственно. При этом французская команда является действующим триумфатором турнира.



Итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги чемпионов:



«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

«Хиберниан» (Шотландия) – «Славия» (Чехия)

«Спартак» (Сербия) – «Атлетико» (Испания)

«Брага» (Португалия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Влазния» (Албания) – «Фортуна» (Дания)

«Чертаново» (Россия) – «Глазго Сити» (Шотландия)

«Рязань-ВДВ» (Россия) – «Лион» (Франция)

«Арсенал» (Англия) – «Фиорентина» (Италия)

«Гётеборг» (Швеция) – «Бавария» (Германия)

«Санкт-Пёльтен» (Австрия) – «Твенте» (Нидерланды)

«Андерлехт» (Бельгия) – «БИИК-Казыгурт» (Казахстан)

«Брейдаблик» (Исландия) – «Спарта» (Чехия)

«Митровица» (Косово) – «Вольфсбург» (Германия)

«Питео» (Швеция) – «Брондбю» (Дания)

«Лугано» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Минск» (Беларусь) – «Цюрих» (Швейцария)



Первые матчи состоятся 11 и 12 сентября. Ответные встречи пройдут 25 и 26 сентября.