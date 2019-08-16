Ещенко: после истории с Каррерой лайки вообще стараюсь не ставить

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об истории с лайком в «Инстаграме» стихотворения актёра Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру. За это Андрей и хавбек Денис Глушаков были переведены в дубль.
«Раньше всем подряд, без разбора лайки ставил. Я то стихотворение Назарова только потом услышал и даже не знал, что лайк можно отменить двойным нажатием. А утром проснулся — уже петиция какая-то появилась, ещё что-то. Это урок. Теперь лайки вообще стараюсь не ставить, а ещё слушаю всё и читаю. Мало ли как это на карьере отразится», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги.
- 16 августа 2019
-
18:23
-
18:13
-
18:06
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:09
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:06
-
15:51
-
15:43
-
15:35
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:39
-
14:22
-
14:10
-
14:03
-
13:52
-
13:40
-
13:32
-
13:19
-
13:04
-
13:02