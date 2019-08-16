Ещенко: после истории с Каррерой лайки вообще стараюсь не ставить

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об истории с лайком в «Инстаграме» стихотворения актёра Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру. За это Андрей и хавбек Денис Глушаков были переведены в дубль.

«Раньше всем подряд, без разбора лайки ставил. Я то стихотворение Назарова только потом услышал и даже не знал, что лайк можно отменить двойным нажатием. А утром проснулся — уже петиция какая-то появилась, ещё что-то. Это урок. Теперь лайки вообще стараюсь не ставить, а ещё слушаю всё и читаю. Мало ли как это на карьере отразится», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги.