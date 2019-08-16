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Ещенко: как можно американцам запрещать усыновлять русских детей?

Ещенко: как можно американцам запрещать усыновлять русских детей?
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о «Законе Димы Яковлева», который запрещает американским семьям усыновлять детей из России.

«Я не знаю деталей, но если подойти глобально, то как можно это запрещать? Ребёнку же будет лучше в хорошей, благополучной семье, тем более если это европейские или американские варианты.

Главное — изучить, чтобы новые родители не были маньяками. А так, проведёт человек всё время в детском доме, выйдет — и что вы ему дадите? Комнату, пенсию, льготы в институтах? Ну и зачем она ему?

Ребёнку нужно быть в семье, знать, что его любят, ждут. Особенно в подростковый период, когда ты либо двинешься в нормальную сторону, либо тебя затянет. Так мои друзья и умирали — пьянки, гулянки, наркотики», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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