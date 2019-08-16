«МЮ» договорился с «Ромой» о трансфере Санчеса, но игрок отклонил сделку
Руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с «Ромой» об аренде нападающего Алексиса Санчеса. По условиям соглашения, «красные дьяволы» платили бы чилийцу половину его годовой зарплаты (€ 9,5 млн), но игрок отказался от перехода в клуб из столицы Италии, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».
В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
СМИ выяснили, сколько на самом деле зарабатывает Алексис в «Манчестер Юнайтед»
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