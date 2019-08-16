«Бавария» согласовала переход Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.
Согласно информации источника, мюнхенский клуб уже согласовал условия личного соглашения с 27-летним хавбеком. Теперь чемпиону Германии осталось уладить несколько бюрократических моментов будущего перехода футболиста с сине-гранатовыми. За «Баварию» бразилец будет выступать на правах аренды. О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
«Бавария» хочет арендовать Коутиньо бесплатно
- 16 августа 2019
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:39
-
20:32
-
20:15
-
20:12
-
19:57
-
19:56
-
19:38
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:13
-
18:06
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:09
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:06
-
15:51
Партнерский контент