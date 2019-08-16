«Бавария» согласовала переход Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.

Согласно информации источника, мюнхенский клуб уже согласовал условия личного соглашения с 27-летним хавбеком. Теперь чемпиону Германии осталось уладить несколько бюрократических моментов будущего перехода футболиста с сине-гранатовыми. За «Баварию» бразилец будет выступать на правах аренды. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.