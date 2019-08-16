Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Баварию», сообщает Marca. Тем не менее подчеркнул, что пока согласованы не все детали сделки.

27-летний хавбек отправился сегодня с сине-гранатовыми в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», однако в заявку на игру не попал. О его переходе может быть объявлено в ближайшее время.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.