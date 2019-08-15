Воронин: готовы с Самедовым усилить любой топ-клуб. Ребята, есть предложения?

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин опубликовал в своём «инстаграме» видео из Одессы, на котором он играет с мячом в компании бывшего одноклубника по «Динамо» Александра Самедова.

«А ножки-то ещё помнят. Готовы с Самедовым усилить любой топ-клуб. Ребята, есть предложения?», — написал Воронин.

Напомним, что Самедов в конце июля объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей. Самедов становился чемпионом России со «Спартаком», а также трижды выигрывал Кубок страны в составе «Локомотива».