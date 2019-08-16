Точилин: к сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в пользу «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Тяжёлая игра для нас выдалась, хотя всё начиналось достаточно неплохо. Первые 30 минут мы не позволяли «Оренбургу» не то что играть в футбол, а даже выходить со своей половины.

К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу как-то, может, повлияла. Если бы в первом тайме мы забили первыми, то игра складывалась бы по-другому.

Благодарен ребятам, что в нужный момент переломили игру и вытянули результат», — сказал Точилин на пресс-конференции.

«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 7-го тура «барсы» на выезде 26 августа сыграют с «Уралом».