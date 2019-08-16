Дубль Левандовского позволил «Баварии» избежать поражения в матче с «Гертой»
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 24-й минуте. До перерыва «Герта» вышла вперёд — по одному мячу в ворота мюнхенцев отправили полузащитники Доди Лукебакио и Марко Груич. Ничью хозяевам принёс Левандовски, который оформил дубль на 60-й минуте, реализовав пенальти.
«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
Календарь Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 1-й тур
16 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2 : 2
Герта
Берлин
1:0 – Левандовски – 24, 1:1 – Лукебакио – 36, 1:2 – Груич – 38, 2:2 – Левандовски – 60 (пен)
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
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