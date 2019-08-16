Дубль Левандовского позволил «Баварии» избежать поражения в матче с «Гертой»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 24-й минуте. До перерыва «Герта» вышла вперёд — по одному мячу в ворота мюнхенцев отправили полузащитники Доди Лукебакио и Марко Груич. Ничью хозяевам принёс Левандовски, который оформил дубль на 60-й минуте, реализовав пенальти.

«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Календарь Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».