«Барселона» впервые с 2008 года не выиграла в стартовом туре чемпионата Испании
Каталонская «Барселона» потерпела поражение в выездном матче 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0.
Сине-гранатовые впервые не выиграли в стартовом туре чемпионата Испании с 2008 года. Тогда команда из Каталонии со счётом 0:1 на выезде уступила «Нумансии».
«Барселона» — действующий чемпион Примеры. В минувшей кампании каталонцы набрали 87 очков в 38 встречах. Команда Эрнесто Вальверде одержала 26 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Во 2-м туре испанского первенства сине-гранатовые на «Камп Ноу» примут «Бетис». Матч состоится 25 августа и начнётся в 22:00 мск.
Календарь Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».
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