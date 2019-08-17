Адурис повторил рекорд Месси, забив в 15-м сезоне Примеры подряд

Форвард «Атлетика» Ариц Адурис сравнялся с показателем капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который забивает в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.

Первый мяч в Примере Адурис забил в сезоне-2005/06. Всего в том розыгрыше чемпионата Испании он отметился 6 результативными ударами в 15 матчах. После этого он неизменно отмечался результативными ударами в каждом из розыгрышей Примеры. Всего на его счету 158 забитых мячей в 430 матчах чемпионата Испании.

Любопытно, что Месси может обновить рекорд до 16 сезонов, если забьёт в текущем розыгрыше Примеры. Первый матч нынешнего сезона в чемпионате Испании с «Атлетиком», в котором забитым мячом как раз и отличился Адурис, аргентинец пропустил из-за повреждения.