Адурис повторил рекорд Месси, забив в 15-м сезоне Примеры подряд
Форвард «Атлетика» Ариц Адурис сравнялся с показателем капитана «Барселоны» Лионеля Месси, который забивает в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.
Первый мяч в Примере Адурис забил в сезоне-2005/06. Всего в том розыгрыше чемпионата Испании он отметился 6 результативными ударами в 15 матчах. После этого он неизменно отмечался результативными ударами в каждом из розыгрышей Примеры. Всего на его счету 158 забитых мячей в 430 матчах чемпионата Испании.
Любопытно, что Месси может обновить рекорд до 16 сезонов, если забьёт в текущем розыгрыше Примеры. Первый матч нынешнего сезона в чемпионате Испании с «Атлетиком», в котором забитым мячом как раз и отличился Адурис, аргентинец пропустил из-за повреждения.
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче Примеры, 38-летний Адурис забил ножницами
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