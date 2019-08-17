Ковач: не только «Бавария», но и вся Бундеслига будет рада переходу Коутиньо

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в мюнхенский клуб.

«Я считаю, что не только «Бавария», но и вся Бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

27-летний бразильский футболист будет выступать в составе мюнхенского клуба до конца сезона-2019/20. Также «Бавария» будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.