Ковач: не только «Бавария», но и вся Бундеслига будет рада переходу Коутиньо

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий переход полузащитника Филиппе Коутиньо из «Барселоны» в мюнхенский клуб.
«Я считаю, что не только «Бавария», но и вся Бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.
27-летний бразильский футболист будет выступать в составе мюнхенского клуба до конца сезона-2019/20. Также «Бавария» будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
- 17 августа 2019
-
03:00
-
02:25
-
02:00
-
01:43
-
01:36
-
01:01
-
00:54
-
00:36
-
00:34
-
00:18
-
00:18
- 16 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
21:42
-
21:32
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:39
-
20:32
-
20:15
-
20:12
-
19:57