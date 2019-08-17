Михайличенко — о своём назначении: уверен, что сделал правильный выбор

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко дал комментарий после первой тренировки в качестве наставника клуба.
«Эмоции положительные, поскольку быть главным тренером «Динамо» для меня очень важно, приятно и вместе с тем ответственно. А думать нужно всегда. Я всё взвесил и уверен в том, что сделал правильный выбор.
Ситуация непростая, всё-таки, уже сыграно несколько матчей и, к сожалению для «Динамо», некоторые из них были неудачными. А победа в Суперкубке, конечно же, очень важна. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что нужно поскорее забывать то, что было вчера, и готовиться к тому, что впереди нужно играть много матчей чемпионата, Лиги Европы и Кубка Украины. Необходимо убрать всё, что мешает, и делать своё дело.
Конечно, я следил за всеми футболистами и хорошо их знаю, а во многих трансферах участвовал, поэтому имею представление о тех, кто есть в команде. Но одно дело видеть игры, а другое – смотреть, как выполняются те или иные требования, и оценить это изнутри. Как ребята будут привыкать ко мне, так и я должен посмотреть на всё под другим углом. На данный момент у меня есть доверие абсолютно ко всем. Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи», — приводит слова Михайличенко пресс-служба клуба.
Напомним, что Михайличенко уже был главным тренером киевского «Динамо» в 2002-2004 годах. Под его руководством киевляне дважды становились чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
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