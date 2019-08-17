Тренер «Герты»: рады, что закончили матч с «Баварией» вничью

Тренер «Герты» Анте Чович считает, что ничья в матче с «Баварией» является успешным результатом для его команды. Встреча состоялась 16 августа в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.
«Когда играешь в Мюнхене, то заранее знаешь, что тут не получится так доминировать, как хотелось бы. Но мы должны верить, что игровые моменты возможны, как и очки. После 0:1 не так уже много людей решились бы поставить на нашу победу в этом матче с «Баварией». Мы довольны тем, что удалось сделать счёт 2:2, особенно с учётом того, что нам пришлось пережить несколько критических моментов по ходу игры. На протяжении 35 минут мы только и делали, что оборонялись от постоянных атак», — приводит слова Човича пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, «Бавария» является действующим чемпионом Германии. «Герта» в минувшем сезоне заняла 11-е место.
- 17 августа 2019
-
07:07
-
06:29
-
06:01
-
05:33
-
05:02
-
04:59
-
04:46
-
04:20
-
03:57
-
03:00
-
02:25
-
02:00
-
01:43
-
01:36
-
01:01
-
00:54
-
00:36
-
00:34
-
00:18
-
00:18
- 16 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
21:42