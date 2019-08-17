Тренер «Герты»: рады, что закончили матч с «Баварией» вничью

Тренер «Герты» Анте Чович считает, что ничья в матче с «Баварией» является успешным результатом для его команды. Встреча состоялась 16 августа в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.



«Когда играешь в Мюнхене, то заранее знаешь, что тут не получится так доминировать, как хотелось бы. Но мы должны верить, что игровые моменты возможны, как и очки. После 0:1 не так уже много людей решились бы поставить на нашу победу в этом матче с «Баварией». Мы довольны тем, что удалось сделать счёт 2:2, особенно с учётом того, что нам пришлось пережить несколько критических моментов по ходу игры. На протяжении 35 минут мы только и делали, что оборонялись от постоянных атак», — приводит слова Човича пресс-служба мюнхенского клуба.



Напомним, «Бавария» является действующим чемпионом Германии. «Герта» в минувшем сезоне заняла 11-е место.

Ковач: это была игра в одни ворота. «Баварии» немного не хватило удачи