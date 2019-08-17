Мельгарехо обратился к фанатам «Спартака» на русском языке

Парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, сыгравший 100 матчей за красно-белых, обратился к фанатам команды на русском языке.
«Спасибо богу за это достижение. Спасибо тебе, „Спартак“, что я часть этого великого клуба. Спасибо большое всем, но особенно хочу поблагодарить фанатов клуба, которые всегда меня поддерживали. Также хочу поблагодарить семью, что она всегда со мной в моменты трудностей и испытаний, и, самое главное, спасибо большое богу за эти все прекрасные моменты в моей жизни и за то, что у меня есть такая великолепная семья, жена и дети. Спасибо, спасибо большое, ФК „Спартак“, нас ждут большие цели!» — написал Мельгарехо в своём «инстаграме».
29-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года. В 100 матчах за клуб он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
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