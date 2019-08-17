Гол после рикошета и пенальти с помощью VAR — в обзоре матча «Бавария» — «Герта»
В матче 1-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с берлинской «Гертой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Харм Осмерс, ему ассистировали Томас Горнияк и Роберт Кемптер.
Счёт был открыт на 24-й минуте — автором гола стал Роберт Левандовски, ассистировал Серж Гнабри. На 36-й минуте равновесие дальним ударом восстановил Доди Лукебаккио. В этом эпизоде игроку «Герты» помог рикошет, дезориентировавший Мануэля Нойера. Через две минуты гости вышли вперёд благодаря голу Марко Груича с передачи Ведада Ибишевича. На 60-й минуте Левандовски реализовал пенальти, который был назначен с помощью системы VAR.
Во 2-м туре «Бавария» 24 августа на выезде сыграет с «Шальке-04».
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