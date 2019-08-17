«Стяуа» арендовал Попу у «Рединга»
Румынский полузащитник «Рединга» Адриан Попа перешёл в «Стяуа», сообщает официальный сайт бухарестского клуба.
«Стяуа» арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. В румынском клубе он будет выступать под 88-м номером.
Попа уже играл за «Стяуа» с 2012 по 2017 год.
«Счастлив вернуться в клуб, где пережил самые прекрасные моменты в качестве футболиста. Отдам все свои лучшие качества на службу команде, хочу достичь всех целей вместе с ней. Только вместе мы сможем добиться успеха!" — сказал Попа.
Попа перешёл в «Рединг» в январе 2017 года из «Стяуа». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В составе английского клуба 31-летний хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Футболист Пантиру, от которого все отказывались, стал героем матча Лиги Европы
- 17 августа 2019
-
12:36
-
12:34
-
12:29
-
12:18
-
12:15
-
11:58
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:19
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:26
-
10:26
-
10:09
-
10:02
-
09:59
-
09:46
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:09
-
09:02
-
07:07
-
06:29
-
06:01
-
05:33
-
05:02
-
04:59
-
04:46
-
04:20
-
03:57
-
03:00
Партнерский контент