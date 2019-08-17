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«Стяуа» арендовал Попу у «Рединга»

«Стяуа» арендовал Попу у «Рединга»
Футбол / Англия 0

Румынский полузащитник «Рединга» Адриан Попа перешёл в «Стяуа», сообщает официальный сайт бухарестского клуба.

«Стяуа» арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. В румынском клубе он будет выступать под 88-м номером.

Попа уже играл за «Стяуа» с 2012 по 2017 год.

«Счастлив вернуться в клуб, где пережил самые прекрасные моменты в качестве футболиста. Отдам все свои лучшие качества на службу команде, хочу достичь всех целей вместе с ней. Только вместе мы сможем добиться успеха!" — сказал Попа.

Попа перешёл в «Рединг» в январе 2017 года из «Стяуа». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В составе английского клуба 31-летний хавбек принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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