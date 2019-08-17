Игроки «Атлетика» устроили овации герою матча с «Барселоной» Адурису

Футболисты «Атлетика» из Бильбао аплодисментами встретили нападающего Арица Адуриса, который принёс команде победу в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:0).

38-летний Адурис поразил ворота Марка-Андре тер Штегена на 89-й минуте эффектным ударом ножницами. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Андер Капа.

Видео доступно в «Твиттере» «Атлетика».

Адурис выступал за «Атлетик» в период с 2002 по 2003, с 2006 по 2008, а также выступает с 2012 года. За клуб он провёл 389 матчей и забил 172 гола.

В следующем туре «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе», «Барселона» 25-го примет «Бетис».



В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.