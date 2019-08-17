Игроки «Атлетика» устроили овации герою матча с «Барселоной» Адурису

Футболисты «Атлетика» из Бильбао аплодисментами встретили нападающего Арица Адуриса, который принёс команде победу в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:0).
38-летний Адурис поразил ворота Марка-Андре тер Штегена на 89-й минуте эффектным ударом ножницами. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Андер Капа.
Видео доступно в «Твиттере» «Атлетика».
Адурис выступал за «Атлетик» в период с 2002 по 2003, с 2006 по 2008, а также выступает с 2012 года. За клуб он провёл 389 матчей и забил 172 гола.
В следующем туре «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе», «Барселона» 25-го примет «Бетис».
В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.
- 17 августа 2019
-
14:09
-
14:03
-
13:57
-
13:49
-
13:35
-
13:32
-
13:26
-
13:23
-
13:11
-
12:57
-
12:50
-
12:36
-
12:34
-
12:29
-
12:18
-
12:15
-
11:58
-
11:48
-
11:44
-
11:39
-
11:19
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:26
-
10:26
-
10:09
-
10:02
-
09:59
-
09:46
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:09