Сегодня, 17 августа, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Джон Брукс.



В 1-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1. «Саутгемптон» на выезде потерпел разгром от «Бёрнли» (0:3).



В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, на одно очко отстав от чемпиона «Манчестер Сити». «Саутгемптон» финишировал на 16-м месте. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» дважды обыграл своего сегодняшнего соперника (3:0 и 3:1).

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 17:00