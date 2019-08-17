Арбитр Турбин: у Дзюбы есть все предпосылки для работы судьёй

Арбитр Евгений Турбин выразил мнение, что у форварда «Зенита» Артёма Дзюбы есть предпосылки, чтобы стать судьёй.

«Все предпосылки для судейства у него есть. Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него есть», — приводит слова Турбина RT на русском.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 6 матчах в составе «Зенита». На его счету 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт 30-летнего нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до лета следующего года.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».