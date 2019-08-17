«Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря двум голевым передачам Себальоса

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ему ассистировали Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Александр Ляказетт с передачи Даниеля Себальоса. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Эшли Барнса. В середине второго тайма победу лондонцам принёс гол Пьера-Эмерика Обамеянга, которому ассистировал Себальос.

«Арсенал», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (3) — на 6-м месте.

В 3-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 24 августа. «Бёрнли» предстоит выездная встреча с «Вулверхэмптоном» 25 августа.