«Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря двум голевым передачам Себальоса

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ему ассистировали Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Александр Ляказетт с передачи Даниеля Себальоса. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Эшли Барнса. В середине второго тайма победу лондонцам принёс гол Пьера-Эмерика Обамеянга, которому ассистировал Себальос.
«Арсенал», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (3) — на 6-м месте.
В 3-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 24 августа. «Бёрнли» предстоит выездная встреча с «Вулверхэмптоном» 25 августа.
- 17 августа 2019
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