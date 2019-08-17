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«Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря двум голевым передачам Себальоса

«Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря двум голевым передачам Себальоса
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Майк Дин, ему ассистировали Даррен Кэнн и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Александр Ляказетт с передачи Даниеля Себальоса. В концовке первого тайма гости восстановили равновесие благодаря голу Эшли Барнса. В середине второго тайма победу лондонцам принёс гол Пьера-Эмерика Обамеянга, которому ассистировал Себальос.

«Арсенал», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (3) — на 6-м месте.

В 3-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 24 августа. «Бёрнли» предстоит выездная встреча с «Вулверхэмптоном» 25 августа.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 – Ляказетт – 13, 1:1 – Барнс – 43, 2:1 – Обамеянг – 64
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