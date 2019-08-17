«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном»
В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправив мяч в ворота соперника после передачи полузащитника Джеймса Милнера в конце первого тайма. На 71-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Роберто Фирмино, голевой пас отдал Мане. В конце встречи гол забил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.
Англия - Премьер-лига. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Мане – 45+1, 0:2 – Фирмино – 71, 1:2 – Ингс – 83
Результаты других матчей 2-го тура чемпионата Англии
«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1
«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0
«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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