Летом Адриан оказался не нужен «Вест Хэму». В «Ливерпуле» он стал героем

После победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА Юрген Клопп не скупился на похвалу в адрес Адриана. Немецкий специалист назвал игру голкипера невероятной и заявил, что испанец заслужил эту победу. Прокричав фамилию вратаря в стиле «Рокки», Клопп побежал обнимать его. В тот момент Адриан был вне себя от счастья. Возможно, он почувствовал себя кем-то большим, чем бывшим голкипером середняка АПЛ. Наконец, талант 32-летнего испанца оценили по достоинству.

Где он играл

Адриан – воспитанник севильского «Бетиса». Прежде, чем попасть в основной состав клуба, он прошел через его молодежные команды, отыграл в «Бетис С» и «Бетис B», а также был дважды сослан в аренду в скромные «Алькалу» и «Утреру» — команды из подземелья испанского футбола. Голкипер дебютировал за «Бетис» в Ла Лиге в 2012 году, а уже через год его в качестве свободного агента подписал «Вест Хэм».

Переехав в Англию, Адриан задержался в лондонском клубе на 6 лет. Первые три сезона испанец отыграл в качестве первого номера «молотобойцев», однако во время аренды Джо Харта, а затем после перехода Лукаша Фабиански был вынужден довольствоваться ролью игрока ротации.

«Ливерпуль» опять победил в Стамбуле. Но лучшей в игре была женщина-судья Фрэнк Лэмпард проиграл в серии пенальти свой первый трофей в качестве тренера.

Нынешним летом контракт Адриана с «Вест Хэмом» закончился. Клуб не захотел вновь продлевать соглашении с игроком. Этим с удовольствием воспользовался «Ливерпуль», подписав футболиста. Испанец, конечно же, согласился на переход – быть вторым номером в составе обладателей Кубка Чемпионов намного круче, чем в середняке АПЛ.

Зачем «Ливерпулю» понадобился Адриан

Все очень просто. Команде срочно был нужен резервный голкипер. Нынешним летом «Ливерпуль» потерял сразу двух вратарей. У венгерской «легенды» клуба Адама Богдана, который не провел за мерсисайдцев и десяти официальных матчей, закончился контракт, а Симона Миньоле продали в «Брюгге».

В такой ситуации трансфер Адриана стал идеальным решением проблемы. Клуб бесплатно получил надежного и опытного голкипера, понюхавшего пороха в АПЛ. Еще несколько весомых причин, почему переход испанца — потрясающая сделка для «Ливерпуля», в следующем блоке.

Чем так хорош испанский голкипер

Во-первых, испанец действительно отлично играет в рамке. Статистику прошлого сезона приводить бессмысленно – в кампании 2018/2019 Адриан провел за клуб всего лишь пять матчей. А вот показатели сезона 2017/2018, в котором он сыграл 19 матчей в АПЛ, достаточно красноречиво говорят об уровне его выступлений. В среднем, испанец совершал 3,6 сейвов за игру. Это 4-й показатель в лиге.

Не менее хорош Адриан во время пенальти. Переехав на Туманный Альбион, голкипер серьезно прокачал навык парирования одиннадцатиметровых ударов. Процент его непробиваемости во время пенальти с игры — 21,7(5 отраженных ударов из 23). То есть вратарь тащит каждый пятый одиннадцатиметровый. Это очень достойные цифры.

Судьи игры в Стамбуле – женщины года. Но VAR не исправил их главную ошибку Лучшее из «Твиттера» о матче за Суперкубок УЕФА.

У Адриана есть 4 секрета, как отбивать пенальти. Ими он поделился с Four four two.



1. Изучай соперника. Перед каждым матчем голкипер смотрит видеонарезки с ударами трех-четырех лучших исполнителей пенальти в команде оппонента. Он обращает внимание на силу, точность и стиль ударов.



2. Оттачивай реакцию. Над этим испанец работает на каждой тренировке. Для того, чтобы развивать реакцию, он прорабатывает несколько сценариев ударов по воротам. Так он учится ловить мяч из любых позиций.



3. Стой по центру ворот. Это правило самое простое из четырех. Испанец всегда стоит по центру ворот, чтобы сопернику было сложнее определиться с направлением удара.



4. Правильно отбивай. По мнению вратаря, это самое сложное правило. Необходимо парировать мяч так, чтобы он вылетал за пределы поля или штрафной площади. В таком случае соперники не смогут сыграть на добивании.

Это невероятно, но Н’Голо Канте опять удивил «Челси» снова не добился результата, но снова понравился.

В чем особенность Адриана

Адриан – вовсе не рядовой голкипер из АПЛ, как может кому-то показаться. До 10 лет он пробовал себя на разных позициях, в том числе форварда. Отголоски такого прошлого в его карьере дают о себе знать до сих пор.



В 2015 году его «Вест Хэм» бодался с «Эвертоном» в четвертом раунде Кубка Англии. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, поэтому игре было суждено закончиться серией пенальти.

Перед первым одиннадцатиметровым вратарь попросил у наставника «молотобойцев» Сэма Эллардайса разрешения исполнить удар. Тот дал добро, но позволил Адриану бить лишь 10-ым. Тем не менее даже при такой очередности, испанец умудрился забить решающий пенальти. После того, как вратарь «Эвертона» Хоэль Роблес угодил в перекладину, голкипер «молотобойцев» самоуверенно снял перчатки, а затем отправил мяч в сетку ворот. В итоге «Вест Хэм» обыграл «ирисок» со счетом 9:8.



В следующий раз свои бомбардирские таланты голкипер проявил год спустя – в выставочном матче. В игре против ветеранов футбола Адриан преодолел все поле с мячом, а затем забил гол ворота. Круто, но с первым трофеем в карьере такое достижение, конечно же, не сравнится.