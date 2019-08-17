Семак: моменты, реализованные «Зенитом», по каким-то причинам не были засчитаны

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«В любой домашней игре хотелось бы победить, но не получилось. Атаковали, создавали моменты, но для побед нужно забивать. Хорошие моменты не реализовывали, а те моменты, которые реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны как голы.



Конечно, было тяжело вскрывать команду, которая вдевятером стоит практически в своей штрафной. При фланговой игре нам немного не хватило, чтобы реализовать убойные моменты. Конечно, надо было забивать, и тогда бы не было никаких вопросов.



Замена Смольникова в перерыве связана с карточкой. Он висел на карточке — возможно, судья захотел бы уравнять составы. Подстраховались и заменили его. Ригони хорошо сыграл и гол забил. Но, к сожалению, мы не выиграли. Поэтому мы не можем быть довольны сегодняшним результатом. Мешала ли эмоциональность игроков обеих команд? Не думаю. Вопросов много, но эмоциональность — это хорошо», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».