Дзюба: Матюнин — герой матча, такое судейство — это позор

Форвард «Зенита» Артём Дзюба остался недоволен судейством в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом — нет. Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разносу: здесь жёлтую, тут не жёлтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения.

Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже жёлтую не показал. Сейчас послушаем фантазёра Егорова», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.