Ерохин: «Зенит» сам виноват, что потерял три очка

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Сами не должны были доводить до этого, должны были забивать гол и выигрывать. В моменте с удалением Уциев зацепил мне ногу, я упал, сорвал выход один на один, всё логично. После удаления «Ахмат» думал об обороне, оборонялись всей командой. Не создали много моментов, наша вина, что потеряли три очка», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.
Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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