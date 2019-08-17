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«Валенсия» на 11-й добавленной минуте упустила победу в матче с «Сосьедадом»

«Валенсия» на 11-й добавленной минуте упустила победу в матче с «Сосьедадом»
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Валенсии» принимала «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершился со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте после передачи защитника Даниэля Васса. В концовке Гамейро мог увеличить преимущество хозяев, но не сумел реализовать удар с 11-метровой отметки. Ничью гостям принёс форвард Микель Оярсабаль, забивший с пенальти на 11-й добавленной минуте ко второму тайму.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. На 85-й минуте 28-летний игрок вышел на поле, заменив нападающего Родриго.

Во 2-м туре «Валенсия» на выезде 24 августа сыграет с «Сельтой» из Виго, а «Реал Сосьедад» на следующий день в гостях встретится с «Мальоркой».

Испания - Примера. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Гамейро – 58, 1:1 – Оярсабаль – 90+11 (пен)
Удаления: Коклен, 90+10 – нет
Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро
Так решила «Валенсия».
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