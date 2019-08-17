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Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому

Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что защитник команды Ярослав Ракицкий был удалён в концовке домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

Ракицкий получил жёлтую карточку на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. На официальном сайте РПЛ у украинского защитника значится только один «горчичник».

«Не могу сказать, выясню у начальника команды. Ни о какой второй карточке не знаю», — передаёт слова 43-летнего российского специалиста пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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