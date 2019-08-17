Ракицкий не получал красную карточку. В протоколе указана только одна жёлтая

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не был удалён в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0), сообщил журналист Василий Конов в Telegram.

Удаление Ракицкого зафиксировано на нескольких ресурсах, но на официальном сайте РПЛ у защитника нет красной карточки. Единственный «горчичник» украинец получил на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Фото протокола матча «Зенит» — «Ахмат» Фото: телеграм-канал Василия Конова

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.

В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.

Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».