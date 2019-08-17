Ракицкий не получал красную карточку. В протоколе указана только одна жёлтая
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не был удалён в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0), сообщил журналист Василий Конов в Telegram.
Удаление Ракицкого зафиксировано на нескольких ресурсах, но на официальном сайте РПЛ у защитника нет красной карточки. Единственный «горчичник» украинец получил на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
Фото протокола матча «Зенит» — «Ахмат»
Фото: телеграм-канал Василия Конова
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.
В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.
Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому
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