Медведев — о словах Дзюбы: это всё на эмоциях, футбол — страстная игра

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о высказывании нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Напомним, форвард раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным, которая обслуживала эту встречу.
«Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всё на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Петербургский «Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 18 августа 2019
-
00:34
-
00:31
-
00:24
-
00:07
- 17 августа 2019
-
23:55
-
23:45
-
23:25
-
23:24
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
22:58
-
22:54
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:07
-
21:48
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:24
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:39
-
20:34
-
20:29
-
20:29