Медведев — о словах Дзюбы: это всё на эмоциях, футбол — страстная игра

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о высказывании нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Напомним, форвард раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным, которая обслуживала эту встречу.

«Нет ли опаски, что Дзюбу могут дисквалифицировать за слова после матча? Это всё на эмоциях, искренность футболистов и тренеров не надо принижать. Футбол — страстная игра. Столкновение страстей — один из элементов футбола. Самое главное — как можно скорее сузить пространство ошибок», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Петербургский «Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте.

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